テレビ東京は7月2日から、新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（毎週木曜深0：00）を放送すると発表した。早見あかりと伊藤健太郎がW主演を務める。【写真】2人がどんな絡みを!?W主演の早見あかり＆伊藤健太郎原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫