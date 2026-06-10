中国の習近平国家主席は2日間にわたる北朝鮮訪問を終え、きのう帰国しました。金正恩総書記との会談を通して両国の結束を確認する一方、非核化について言及することはありませんでした。中国外務省によりますと、きのう正午すぎ、習主席と妻の彭麗媛氏は金総書記と妻の李雪主氏が主催する少人数の昼食会に出席しました。ここで習主席は、「金総書記と私は新時代における両国関係の発展について重要な共通認識に達した」と述べ、北