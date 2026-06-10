国内の限られた地域にだけ咲く、カンゾウの花が初夏の佐渡を彩っています。花が年々減少している地域では、苗を育てる活動が始まっています。初夏の海岸を彩るトビシマカンゾウ。佐渡市や山形県酒田市など限られた地域にだけ咲く花です。相川地区の小川集落では、平年より1週間ほど早い開花となり、見ごろを迎えています。江戸時代には異国船の襲来に備える砲台が置かれ、県の史跡にも指定されるこの場所。地域のガイドを務めるの