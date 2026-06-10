6月10日（水）、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）がMCを務める『サンドの世界笑撃映像社！』第2弾が、ゴールデン帯の2時間スペシャルとして放送される。世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する抱腹絶倒の映像バラエティー。スタジオには、高橋茂雄（サバンナ）、谷まりあ、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、内藤剛志、中島健人、井森美幸ら豪華ゲストが集結する。番組では、世界各国で撮影された