早見あかりと伊藤健太郎がW主演を務める連続ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』が、7月2日よりテレビ東京ほかで放送されることが決定した。 参考：早見あかりが語る、主演作『女の機嫌の直し方』で得たもの「受け入れることが何よりも大事」 大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、満たされない日々を送る既婚者同士が“おいしい”をきっかけに惹かれ合う、“グルメ”×“不倫”のラブストーリー