志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演している仁村紗和、長濱ねる、入山法子、でんでん、みりちゃむがクランクアップを迎えた。 参考：志尊淳×仁村紗和、初共演で得た俳優人生への気づき「毎回が挑戦なんです」 本作は、幼い頃に日本人の両親を失い韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）が