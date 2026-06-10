湘南の夏の風物詩「第78回鎌倉花火大会」が、いよいよ2026年7月10日(金)に開催となります。これに合わせ、リビエラリゾートは「リビエラ逗子マリーナ」特別観覧プランの販売を開始しました。「花火は見たいけれど、行き帰りの大混雑や長時間の場所取りは疲れる……」と参加をためらっていた人にとって、全席指定のこのプランはまさに救世主。ただし、毎年人気のプランとあって、すでに完売の席種も多数発生しています。確実に特等