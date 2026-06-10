旅行や趣味に使ったお金は、何年にもわたってあなたを幸せにし続ける――。私たちはつい、支出の価値を「その場で得られる満足感」だけで判断してしまう。しかし、人生を幸福にする「お金の使い方」について説いたベストセラー『DIE WITH ZERO』の著者ビル・パーキンスは「そうではない」と伝える。経験とは、その時に得られる喜びだけではなく、その後も繰り返し「記憶の配当」を与えてくれるという。今回は、本書から、その一部