いまや日本を代表するバンドとなったMrs. GREEN APPLE。しかし、ヴォーカルの大森元貴は「構想も言っていることも変わっていない」のに、上手くいっている現状にわずかな懸念を抱いているという。ヒットチャートを席巻する当事者が感じていること、そして大森が秘めている音楽業界への熱い思いとは？※本稿は、音楽評論家の柴 那典『ヒットの復権』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。「夢って叶っていいんだっけ？