2010年、世界に先駆けて量産型電気自動車として登場・販売された日産「リーフ」。あれから16年、EVをめぐる世界＆日本の環境は大きく変わりました。さまざまなメーカーがEVを出すようになった今、他社製EVとリーフの違いとは？新型リーフを開発するにあたり、エンジニアがこだわったポイントとは？3代目開発責任者に聞きました。（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ） 宮崎に届いた「最後の公道2スト」ハスクバーナTE150