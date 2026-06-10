韓国の人気チアリーダー、モク・ナギョンの近況SHOTがファンを驚かせている。【写真】韓国美人チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリュームモク・ナギョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、自身がチアを務めるロッテ・ジャイアンツの本拠地・社稷（サジク）野球場で行われた大手タイヤメーカーの屋外イベント会場でポーズを取るモク・ナギョンが写っている。メーカーのロゴ