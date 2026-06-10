高温多湿のこの時期は、室内にカビが生えやすい。浮遊したそのカビを吸い込むことで肺炎になり、時に命を脅かすことがあるという。カビといってもいろいろあるが、肺炎の原因になるカビの正体は何か。日本呼吸器学会専門医・指導医の大谷義夫医師（池袋大谷クリニック院長）に聞いた。（ジャーナリスト笹井恵里子）カビを吸い込むと肺に炎症が起きる危険蒸し暑くなってくる梅雨から夏にかけて生えやすいカビに、「トリコスポロ