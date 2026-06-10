【その他の画像・動画等を元記事で観る】 曽野舜太（M!LK）、中島健人、玉森裕太（Kis-My-Ft2）らが、6月10日19時から放送の『サンドの世界笑撃映像社！』に出演する。 ■世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介 本番組は、サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する抱腹絶倒の映像バラエティ第2弾。スタジオには、高橋茂雄（サバンナ）、