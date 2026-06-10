【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は2時間スペシャル。石原良純、Aぇ! group、松村沙友理、あのらをゲストに迎え「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」を届ける。 ■Aぇ! groupが初の全員揃っての登場 今回、Aぇ! groupが初の全員揃っての登場ということで、千鳥のノブが以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバӦ