札幌市北区の病院で、男子トイレのトイレットペーパーに火をつけ建物を燃やそうとしたとして、29歳の男が逮捕されました。現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、札幌市手稲区の無職・29歳の男です。男は2024年9月、札幌市北区にある五稜会病院の男子トイレでトイレットペーパーに火をつけて建物を燃やそうとした疑いがもたれています。警察によりますと、トイレットペーパーホルダ