プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合が行われました。首位・阪神は投手陣が捕まり大敗。ソフトバンク打線に6本塁打を浴び、13安打10失点しました。打線は立石正広選手&森下翔太選手の本塁打で中盤以降に追い上げを見せるも及ばず、カード初戦を落としています。2位ヤクルトはオリックスにサヨナラ負けし5連敗。2点リードの9回にキハダ投手がマウンドに上がるも、1アウト1、2塁から連続タイムリーで3点を失いました。3位・