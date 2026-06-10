ドジャース・大谷翔平投手(31)は9日(日本時間10日)、ピッツバーグでのパイレーツ戦前にブルペン入り。10日(同11日)の同戦登板へ変化球も交え、26球を投げた。投げ終わった後は、マーク・プライヤー投手コーチらとグータッチ。一塁ベンチ前ではファンから「ショウヘイ！」と声をかけられ、手をあげて応えた。デーブ・ロバーツ監督は「明日は投打両方で出場する」と明言した。大谷は規定投球回には達していないものの、今季