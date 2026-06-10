プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合が行われました。この日は交流戦上位4チームがそろって勝利。首位ソフトバンクは栗原陵矢選手と野村勇選手がともに2打席連続ホームランを放つなど、計6本塁打で阪神を下しました。2位の西武は長谷川信哉選手の一打で広島にサヨナラ勝利しました。3位の日本ハムは5連勝。伊藤大海投手が9回1失点の力投で今季2度目の完投勝ちを果たしました。4位の巨人は則本昂大投手が古巣・楽天から勝利し