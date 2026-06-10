ソフトバンクの中村晃が9日に出場選手登録を抹消された。今季は主に代打で23試合出場。昨年11月に腰の手術を受け、リハビリを経てシーズン開幕には間に合わせたが、打率・129、2打点と成績が振るわなかった。小久保監督は二人でじっくりと話し合ったことを明かし、「終盤の一番大事なところで切り札として大事なピースになってもらいたい」と復調を願った。