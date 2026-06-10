◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほPayPay）ソフトバンクの近藤が復帰戦で10号2ランを放った。右くるぶし付近に死球を受けた影響で3試合ぶりのスタメン出場。5回無死二塁で椎葉の直球を捉え右中間テラス席に運んだ。4年連続5度目の2桁本塁打となり、「インコースのボールに対してうまく体を回転することができた」と振り返った。試合中に右手首を気にするそぶりを見せていたが、小久保監督は「大丈