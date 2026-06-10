2026年6月6日、韓国・ヘラルド経済は、「総合株価指数（KOSPI）8000突破をけん引してきた半導体株に陰りが見え始め、韓国株式市場の構図に変化の兆しが現れている」と報じた。外国人投資家による大規模な売りがサムスン電子やSKハイニックスなどの大型半導体株に集中する一方、これまで注目されてこなかった業種へ資金が移動する「セクターローテーション」が起こる可能性があるという。金融投資業界によると、最近の韓国株式市場