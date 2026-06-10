プロ野球 セ・パ交流戦は9日、6試合が行われました。パ・リーグは上位5チームが勝利。首位の西武は長谷川信哉選手のタイムリーで、広島にサヨナラ勝利。交流戦首位のソフトバンクは、栗原陵矢選手や野村勇選手が1試合2本塁打を放つなど、セ・リーグ首位阪神から6本のアーチで圧倒しました。引き分けはさみ5連敗中だったオリックスも杉本裕太郎選手が劇的サヨナラタイムリーを放ち勝利。9回2点差を跳ね返しました。日本ハムは、伊藤