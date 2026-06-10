「有力馬次走報」（９日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆クイーンエリザベス２世ジュビリーＳ（２０日・英アスコット、芝直線１２００メートル）に出走を予定しているルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）が鮫島駿を背に国内最終追い切り。単走で栗東坂路４Ｆ５３秒１−３７秒３−１１秒７をマークした。吉松助手は「３本時計を出し