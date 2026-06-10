ソフトバンクの松本晴が4勝目を目指し、10日の阪神戦に先発する。前回3日の中日戦は4番・細川に3ランを浴びるなど5回7安打4失点。データ班のアナリストと考えを擦り合わせて「ストレートの強さを取り戻すことが、このシーズンを戦っていく上で重要なことじゃないかと話しました」。この1週間は踏み出す右足や腕の使い方の調整に取り組み、「今週やってきたことを信じて相手にぶつけたい」と話した。