◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほPayPay）ソフトバンクの牧原大が5回に右越え1号2ランを放った。「自分のやることをして1本出て良かった」と笑顔。「みんなのホームランの流れに乗ることができて良かった」と喜びをかみしめた。