「新馬戦」（１３日、東京）土曜東京５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューを迎えるユタライト（牝、父ロードカナロア、美浦・宮田）は伯母に名牝アーモンドアイがいる良血馬だ。母ユナカイト産駒では２番子で、初子の半兄エピックフライトも新馬戦を勝っているだけに期待度合いも高い。５月中旬から時計を出し始め、丹念に乗り込まれてきている。１週前の４日は美浦Ｗで３頭併せ、７日は坂路で２頭併せを消化。宮田師は「前