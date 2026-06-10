俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）の最終話が、14日に放送される。それに先立って、ヒロイン・桃子を演じた仁村紗和をはじめ、長濱ねる、入山法子、でんでん、みりちゃむら、桃子を取り巻く魅力的なキャラクターを演じたキャスト陣がクランクアップを迎えた。【写真】養父母との3ショット！キム・ジュリョン&オ・マン