「函館ＳＳ・Ｇ３」（１３日、函館）クラスペディアとともに函館スプリントＳに臨む小崎は、初夏のこの一戦を人馬ともにキャリアアップの起点にと気合を込めている。クラスペディアは２歳時に小倉２歳Ｓ、３歳時には葵Ｓと重賞で２着に好走。４歳初戦となった前走も持ち時計を更新して１分７秒６でＶ。小崎は「前走はベストパフォーマンスを引き出せましたが、今回も結果を出すには前走以上のパフォーマンスを引き出さないと