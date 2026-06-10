「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉近親に交流重賞５勝のラプタスがいるチカバリエンテ（牝、父シルバーステート、藤野）が２０日の函館５Ｒ（牝芝１２００メートル）に鞍上・小林美でスタンバイ。「いいものを持っている。坂路でも４Ｆ５２秒台で上がってきているし、スピードがある。血統的に短いところはいい