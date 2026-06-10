ソフトバンクの柳町達外野手（29）が、10日から1軍合流する。今季は打撃の状態が上がらず5月12日に出場選手登録を抹消されたが、ファームでは13試合で打率・375、6打点をマーク。腰の張りによる欠場期間がありつつも貫禄をみせてきた。直近は6日〜8日の広島とのファーム公式戦に出場。「（腰の状態は）全く問題ないです。ここからはしっかり戦力になれるように調整していきます」と語っていた。昨季交流戦MVPに輝きシーズ