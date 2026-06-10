◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほPayPay）ソフトバンクの野村が自身初の2打席連続本塁打を放った。まずは2回1死で才木の初球を捉えて左翼席へ今季初本塁打。「タイミングが難しいピッチャー。自分らしく前で打つことができた」。阪神との対戦では昨秋の日本シリーズ第5戦の最終打席で決勝弾を放っており“3打席連続アーチ”となった。4回にも2番手の椎葉から左越え2号ソロを放ち、約1カ月ぶりのスタ