「新馬戦」（１４日、阪神）日曜阪神５Ｒでデビュー予定の１１年桜花賞３着のトレンドハンターを母に持つオンユアマークス（牡、父キズナ、栗東・松永幹）が好気配を漂わせる。松永幹師は「悪くない。キャンターが軽いし、芝はいい」とジャッジ。１週前の３日には豪雨のなか栗東ＣＷで３頭併せを敢行。一杯に追われて６Ｆ８２秒９−１１秒７ををマークして先着を決めた。「馬場が悪いところでも時計が出せた。楽しみだね」と力