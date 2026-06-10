◇交流戦ソフトバンク10―4阪神（2026年6月9日みずほPayPay）いきなり警戒する場面が訪れた。ソフトバンクの先発・大津は初回に1死一、三塁とピンチを招く。打席は4番の佐藤輝。「緩急で抑えるしかない」と宣言していた通りにスライダー、直球、チェンジアップ、スライダーと初回から隠すことなく、全力で攻める。最後は低めのボール気味だった147キロ直球で空振り三振だ。2〜4回を無安打に抑え、完全にペースをつかむと