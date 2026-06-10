「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）昨年末の有馬記念で１２番人気ながら２着に激走し、波乱を演出したコスモキュランダ。前走の日経賞は１番人気に支持されながら７着に敗れ結果こそ伴わなかったものの、敗因は明確で陣営に悲観する様子はない。春のグランプリは昨年の覇者メイショウタバルを筆頭に、有馬記念で半馬身差屈したミュージアムマイル、さらに春古馬３冠を狙うクロワデュノールら豪華メンバーがそろい相手にとって