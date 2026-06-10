巨人８−２楽天（交流戦＝９日）――巨人が２位浮上。三回にダルベック、六回に佐々木、七回に岸田、九回に大城と一発攻勢で快勝。則本は古巣からの白星で１２球団から勝利を挙げた。楽天は４連敗。昨季まで１３年を過ごしたかつての本拠地でヒーローインタビューに立った。巨人の則本は「この地で勝てたことがすごく感慨深い。幸せやなと思います」と感無量の面持ちだった。気迫を前面に出した好投で、楽天相手に１２球団勝利