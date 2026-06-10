中島健人と玉森裕太（Kis-My-Ft2）が、きょう10日放送のテレビ朝日系バラエティー『サンドの世界笑撃映像社！』（後7：00）に出演する。【番組カット】ほほ笑む顔が美しい中島健人サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する同番組。今夜は2時間スペシャルであり、井森美幸、高橋茂雄、谷まりあ、東京ホテイソン、内藤剛志、中島がスタジオゲストとして、