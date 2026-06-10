◇交流戦日本ハム4―1DeNA（2026年6月9日エスコンF）日本ハムの郡司裕也捕手（28）が3回に決勝の先制二塁打を放ち、チームを今季初の5連勝へと先導した。ひと振りで重苦しい雰囲気を振り払った。0―0の3回1死一、二塁。平良のスライダーを中堅へはじき返し、積極的な走塁で二塁も一気に陥れると大きく手を叩いて喜んだ。「ここで“打てなかったら命を取られる”ぐらいの覚悟で打席に立ちました」“覚悟”には布石があ