過去最大規模の人気エピソード投票にテレビアニメ『ルパン三世』が今年、1971年の第1話放送から55周年を迎える。これを記念して、「ルパン三世傑作選」が10月から日本テレビほかで放送されることが発表された。あわせて、過去最大規模の人気エピソード投票企画がきょう10日より開始した。【画像】作画の違いに歴史を感じる！『ルパン三世』歴代ビジュアル対象となるのはテレビシリーズとして放送された『ルパン三世PART1―PART