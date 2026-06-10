１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表・中村敬斗選手（２５）（スタッド・ランス）には、心強い専属トレーナーが地元にいる。千葉県我孫子市に施術所を構える花嶋義広さん（４４）だ。中村選手が小学生の頃から約２０年にわたり、心身両面でサポートしてきた。（千葉支局大森遥都）「ワールドカップかましてきます」。代表入りが決まった日、ＳＮＳで祝福のメッセ