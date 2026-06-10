◇交流戦日本ハム4―1DeNA（2026年6月9日エスコンF）プロ2号となる3ラン。リクエストが実ってホームランと判定されると、日本ハムのドラフト3位・大塚は笑顔でベンチに戻った。「（リプレー検証後）ベンチの盛り上がりで本塁打だと確信することができ、うれしかった」。1点を先制した3回、なお2死二、三塁から平良のスライダーを捉えた。右中間フェンスへの大飛球も当初の判定は二塁打だった。新庄監督がリクエストし「