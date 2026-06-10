テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう9日放送回では、秀吉の正室・ねねの書状が登場する。【写真＆動画】「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状最近実家の整理を始めたところ、押入の段ボールに詰めこまれた古文書の束を発見。全く読めなかったので試しに一番古そうなものの画像をSNSに投稿したところ、歴史に詳しい方から連絡があり、なんと豊臣秀吉から先祖の宮田喜八