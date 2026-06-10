シカゴ・ホワイトソックスは現地時間9日、西田陸浮外野手（25）をマイナー降格させたことを発表。代わって球団2位有望株のブレイデン・モンゴメリー外野手（23）がメジャー初昇格している。西田は東北高校やオレゴン大学を経て、2023年のドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団。現地5月25日に球団5人目の日本人選手としてメジャーデビューを果たした。主に右翼手として12試合に出場して29打数7安打の打率.241、OPS.482と