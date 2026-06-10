イメチェンしたいけれど、どんな髪型が似合うか分からない……。そんな大人世代におすすめしたいのが、上品な抜け感と今っぽさを両立するボブスタイル。顔まわりのニュアンスや毛先の動きしだいで、華やかな印象に仕上がります。扱いやすく毎日のスタイリングも簡単なので、忙しい大人女性にぴったり。自分らしくシャレ見えを叶えたい人は、ぜひ参考にしてみて。 ハイレイヤーで丸みのあるフォルム 「ハイレイヤ&#