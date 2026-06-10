退職の意向を伝えた途端に引き留められるのはよくある話だが、口先だけで待遇が伴わなければ、かえって従業員の心は離れていく。投稿を寄せた大阪府の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収550万円）は、今年の昇給面談で部長に「再来年をめどに退職する」と伝えた。10年以上続けてきた顕微鏡での細かい作業により、痔や腰痛が悪化し日常生活にも影響が出始めたため、健康を優先したいというのが第一の理由だ。さらに、資産運