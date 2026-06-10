飲食店での理不尽なトラブルは、店員の立場でなくても遭遇するだけでどっと疲れるものだ。投稿を寄せた東京都の50代男性（事務・管理）は、朝食も取れずに仕事に忙殺された帰り、自宅最寄り駅で飲食チェーンに立ち寄った。注文を済ませて横を見ると、やばい客が目に飛び込んできたという。（文：法田ひまり）「お前にそんなこと言われる筋合いはない！」迷惑客の逆ギレ「明らかにガラの悪そうな男の子が、注文用タブレットの充電用