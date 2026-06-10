「釣った魚にエサはやらない」という言葉があるが、入社して頑張った人を正当に評価しないと「逃げられる」だけだろう。投稿を寄せた東京都の20代男性（営業／年収450万円）は、前職のIT系企業で「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟った瞬間のエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）入社後に「リモート廃止」「インセンティブ廃止」の改悪男性がその会社に入社を決めた理由は、面接時に聞いた「リモートワークができ