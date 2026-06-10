お金の使い方や節約のラインは人それぞれだが、あまりにセコい現場に直面すると百年の恋も一気に冷める。投稿を寄せた京都府の40代女性（医療・福祉・介護／年収600万円）は、かつて交際していた元カレの「セコすぎる行動」にドン引きしたエピソードを明かしてくれた。当時付き合っていたのは、30代で年収200万円だという製造業の男性。「お世辞にも裕福と呼べない」という彼とのデートは、いつも散歩や何も買わないウインドウショ