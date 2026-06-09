生き物のようなフィーリング、電気を使わない機械的＆シンプルな構造でいまだ人気が高いキャブレターバイク。 前時代的な機構だけにトラブルを起こすこともあるのだが、DIYで直せてしまうため、「手のかかる子ほどかわいい」という感情を爆発させて、沼ってしまうファンは多い。そんなトラブルの代表例にガソリン漏れがある。 仮にインジェクション車からガソリン漏れが発生した場合、DIYでの修理は相当な