Metaがデータセンターの建設を促進するため、熟練技能職への新規参入者を対象とした研修プログラム「アメリカ人材育成アカデミー」を開設しました。Metaはプログラムに1億1500万ドル(約180億円)を投資しており、参加費は無料で卒業生にはMetaデータセンター関係の就職を保証することが約束されています。America’s Workforce Academy: The Future Is for Everyonehttps://about.fb.com/news/2026/06/americas-workforce-academy-f