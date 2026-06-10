土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の最終回が10日に放送。キャスト陣がクランクアップを迎え、約3ヵ月にわたる撮影期間を振り返った。【写真】土屋太鳳＆佐藤勝利ら、涙と笑顔のクランクアップ本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした新感覚の刑事ドラマ。警察庁が試験的に運用を決めた移動捜査課に所属する個性派刑事たちの活